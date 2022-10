Schöntal: Weihnachtsmarkt im Klosterhof

Endlich ist es soweit, der Schöntaler Weihnachtsmarkt öffnet nach zwei Jahren Corona-Pause seine Tore. Der Klosterhof der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kloster Schöntal erstrahlt am 2. Adventswochenende in stimmungsvollem Lichterglanz.

Neben dem vielfältigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geplant. Das Knurps Puppentheater ist an beiden Tagen zu Gast. Zudem warten viele handwerkliche Produkte darauf, entdeckt zu werden und natürlich werden allerhand verschiedene Köstlichkeiten angeboten. An beiden Tagen steht zudem ein kostenloser Buspendelverkehr zur Verfügung.

Weihnachtsmarkt im Klosterhof, Sa. 3 bis So. 4. Dezember, Kloster Schöntal, www.schoental.de