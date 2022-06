Sommerfest der Genossenschaftskellerei Heilbronn im Jubiäumsjahr 2022

Wein, Musik und gute Laune. So präsentiert sich das weit über die Region hinaus bekannte und beliebte Sommerfest der Genossenschaftskellerei Heilbronn am Pfingstwochenende. Ein musikalisches Rahmenprogramm vom Feinsten begleitet die kulinarischen Genüsse und die erlesenen Weine aus dem Weinschatzkeller Heilbronn.

Vom 3. bis 6. Juni 2022 wird auf dem Hof der Genossenschaftskellerei Heilbronn ein Fest für die ganze Familie gefeiert. Das Kultfest rund um den Weinschatzkeller hat in diesem Jahr eine besondere Note, denn es findet im Jubiläumsjahr statt: Gefeiert werden 50 Jahre Genossenschaftskellerei. Los geht's am Freitag ab 19 Uhr mit der Partyband Montana. Am Samstag folgt die Band Uniseven, bevor am Sonntag erst der Musikverein Erlenbach um 12 Uhr und abends um 18 Uhr Fun Music für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgen. Außerdem wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, Kaffee & Kuchen, Betriebsführungen und wie immer auch das traditionelle Weinquiz geboten. Montag schließt das Sommerfest mit Sontheims Trollige Lemberger (12 Uhr) und Mike Janipka (ab 17 Uhr).

Der Eintritt ist frei. Für die Bewirtung sorgt an allen Tagen neben der Genossenschaftskellerei auch die Ballei Neckarsulm. Zudem ist der Weinverkauf an allen vier Tagen geöffnet.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Heilbronner Weinsommers sowie der Aktion "Heilbronn zeigt Geschmack" statt.

Sommerfest 2022

Freitag 3. bis Montag 6. Juni

Genossenschaftskellerei Heilbronn

www.wg-heilbronn.de