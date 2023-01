Stadtfeiertag Kirchberg

Kirchberg freut sich auf Besucherinnen und Besucher aus nah und fern zum historischen Stadtfeiertag in mittelalterlicher Atmosphäre am 25. und 26. Februar!

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird am 25. und 26. Februar im Jahre 2023 in Kirchberg wieder die Zeit zurückgedreht: Die Stadt Kirchberg lässt bereits zum 14. Mal das Mittelalter lebendig werden.

An beiden Tagen findet eine offizielle Markteröffnung mit Begleitprogramm statt. Am Samstag wird althergebracht die Vieh- und Mostprämierung mit Kuttelessen geboten, zudem findet in Kirchberg ein kleiner Krämermarkt statt. Außerdem zeigen die Jungzüchter ihr Geschick bei der Kälbervorführung. Unmittelbar im Anschluss an die Siegerehrung der Mostprämierung findet das traditionelle Wettsägen am Frankenplatz statt. Hierzu sind starke Weibs- und Mannsbilder zum Mitmachen eingeladen. Zeitgleich kann an einem Bogenturnier teilgenommen werden, welches an zwei Tagen jeweils einige Stunden rund um Kirchberg ausgeführt wird. Die Siegerehrung findet jeweils um 16.30 Uhr statt. Für das leibliche Wohl der Bogenschützen ist über den ganzen Tag gesorgt. Ein tolles Kulturprogramm mit den Spielleuten wird an beiden Tagen für reichlich Kurtzweyl sorgen! Zu den auftretenden Künstlern gehören unter anderem die Gaukler Timelino und Oskar sowie das Duo Jojosa. Das Konzert der Heurekapelle sollte ebenfalls nicht verpasst werden. Für Kinder wird zudem ein Mitmachzirkus sowie eine Märchenstunde mit den Schmierenkomödianten geboten. Historisch interessierte können an einer Schlossführung mit »Hofbaumeister Pfeiffer« alias Alfred Albrecht teilnehmen. Verbleib bis zur Dämmerung wird entlohnt durch ein Meer von Öllampen, Fackeln, Kerzen und vielen Feuerstellen zum Aufwärmen…

Am Abend findet auf und vor der Bühne das große Abschlussspektakel statt. Daran nehmen alle Künstler teil und es endet mit einem eindrucksvollen Feuerfinale!

Stadtfeiertag, Sa. 25. und So. 26. Februar, Sa. 10 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Kirchberg an der Jagst, www.kirchberg-jagst.de