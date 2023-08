Von Mittwoch, 30. August bis Sonntag, 10. September findet das traditionelle Stuttgarter Weindorf statt. Seit über 45 Jahren verwöhnen die Stuttgarter Gastronomen die Besucherinnen und Besucher auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und in der Kirchstraße. Das Weindorf hat täglich jeweils von 11:30 bis 23:00 Uhr, von Donnerstag bis Samstag sogar bis 24:00 Uhr geöffnet.

Neben kulinarischen Köslichkeiten aus der Region und schwäbischen Weinen bietet das Weindorf in diesem Jahr bei der BW-Bank Kulturlaube an der Ecke Schillerplatz/Richard-von-Weizsäcker-Planie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Comedy, Clownerie, Gesang, Musik und Tanz . Am Dienstag, 5. September 2023 findet das traditionelle Traubenpressen statt, bei dem Stadträte, Bundestags- und Landtagsabgeordnete nach der alten Tradition von Oberbürgermeister Manfred Rommel in den Zuber steigen und die Trauben stampfen.

Bei den Familiensonntagen gibt es ab 13 Uhr für die Kleinen ein großes Programm mit Maskottchenparade, Kinderschminken, Märchenerzähler, Weindorfrallye mit tollen Gewinnen, Sport- und Spielangebot, hunderte bunter Luftballons, Clowns und vielem mehr.

Die Eröffnung des 47. Stuttgarter Weindorf wird am 30. August um 18.30 Uhr mit einer musikalisch-kulturellen Feier im Innenhof des Alten Schlosses begangen.

Mehr Infos unter: www.stuttgarter-weindorf.de

