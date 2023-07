In diesem Jahr lädt die Kurverwaltung Bad Mergentheim wieder zum »Taubertäler Weindorf« in den Kurpark ein. Alle Besucher haben am Freitag, 11. und Samstag, 12. August jeweils ab 15 Uhr im Kurpark die Gelegenheit, Qualitätsweine sowie Secco und Sekt zu kosten und zu genießen.

Beim Taubertäler Weindorf präsentieren sich zwei Anbaugebiete – Württemberg und Baden – mit ausgesuchten Weinen. Repräsentiert werden sie von den Weinanbietern Becksteiner Winzer eG, Weingärtner Markelsheim eG, Weingut Johann August Sack sowie Winzerhof Wille. »Nach einer dreijährigen Pause ist das Taubertäler Weindorf im Kurpark eine Veranstaltung, auf die viele schon lange gewartet haben«, freut sich Kurdirektor Sven Dell.

Im Taubertal werden rund 1100 ha Anbaufläche durch die Winzer und Weingärtner bewirtschaftet. Etwa 65 % sind mit Weißweinsorten und 35 % mit Rotweinsorten bestockt. Die bedeutendsten Rebsorten bei den Weißweinen sind der Müller-Thurgau und der Silvaner, gefolgt von Riesling, Burgunder, Kerner und Bacchus. Bei den Rotweinen ist die Hauptrebsorte der Schwarzriesling. Ebenso angebaut werden der Spätburgunder und der Dornfelder. Eine einmalige Spezialität ist die Rebsorte Tauberschwarz.

Gastronomisch begleitet wird das Taubertäler Weindorf mit kulinarischen Angeboten vom Winzerhof Wille, der Crêperie Reinsberg sowie vom Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim und der Forellenzucht Dürr. Im Bereich um den Musikpavillon kann man wählen zwischen deftigen Speisen wie Schaschlik, Pommes frites, Bratwurst, Currywurst, Steaks sowie Flammkuchen. Außerdem werden Fischspezialitäten wie Forellensteak oder Forellenbratwurst serviert, dazu ein hausgemachter Kartoffelsalat. Oder man gönnt sich einen herzhaft-gefüllten Crêpes und zum Abschluss noch die süße Variante.

Für die richtige Stimmung sorgt an beiden Tagen das Kurensemble Bad Mergentheim und am Freitagabend ab 18 Uhr die Band »Fun Music«. Das Trio wurde von zwei professionellen Musikern gegründet, die zum Teil schon seit 20 Jahren auf der Bühne stehen und bei namhaften Coverbands als Musiker tätig waren. Fun Music verfügt über ein sehr abwechslungsreiches Repertoire von Oldies, Pop, Rock über aktuelle Charts bis Soul, Funk und Evergreens. Am Samstagabend unterhält dann die Band »Me and my brother« die Weindorf-Besucher. Das Publikum darf sich auf »Unplugged Music« mit Songs aus den Bereichen Rock und Pop, aber auch Schlager, Evergreens und aktuellen Songs aus den Charts freuen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Taubertäler Weindorf

Fr. 11. und Sa. 12. August, 15 Uhr

Kurpark, Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de