»The Taste of America«

Wer den echten Geschmack Amerikas kosten möchte, der ist beim Sam Kullman‘s Diner in Ludwigsburg an der richtigen Adresse. Das in unmittelbarer Nähe der MHPArena gelegene Restaurant steht seit jeher für ehrliche, frische und leckere Gerichte auf Basis eigener Rezepturen. Der American Diner ist ein wahres Paradies für alle, die ihre Burger am liebsten selbst kreieren. Aber natürlich geht das kulinarische Angebot über Burger hinaus und man bekommt alles, was die amerikanische Diner-Küche hergibt. Die Gerichte werden von deutschen, mittelständischen Familien-Unternehmen exklusiv nach Kullman’s Rezepturen hergestellt, ohne Konservierungsmittel und Zusatzstoffe. So entsteht der einzigartige Kullman’s Geschmack.

Sam Kullman‘s Diner

So. bis Do. 11.30 bis 23 Uhr, Fr. & Sa. 11.30 bis 0 Uhr,

Pflugfelder Str. 22, 71636 Ludwigsburg

Fon: 07141-2983140, www.kullmans.de