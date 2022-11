Traditionsreicher Lichterglanz

Wenn die Plochinger Innenstadt mit Sternen, Schneekristallen und Tannenbäumen stimmungsvoll geschmückt ist, die historischen Fachwerkhäuser im Lichterglanz erstrahlen und der Duft von Glühwein und frischen Waffeln über den Markt zieht – dann ist wieder Weihnachtsmarkt in Plochingen. Auf dem Marktplatz und auf dem Fischbrunnenplatz kann man kulinarische Leckereien und heißen Glühwein oder Punsch genießen. Entlang der Marktstraße werden Weihnachtsdeko, Handwerkliches und Selbstgemachtes feilgeboten und im Alten Rathaus bieten Kunsthandwerker Schmuck, Malerei, Handgefertigtes und vieles mehr an. Auch in diesem Jahr wird der Plochinger Weihnachtsmarkt wieder märchenhaft. Zwischen den zahlreichen Buden und Ständen in der Fußgängerzone kann man Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm entdecken. Hauptmotiv ist in diesem Schneewittchen.

Plochinger Weihnachtsmarkt, Fr. 25. bis So. 27. November, Marktplatz & Innenstadt, Plochingen, stadtmarketing-plochingen.de