Waiblinger Martinimarkt 2023

Pünktlich zum Ende der Herbstferien ist es wieder soweit – der Waiblinger Martinimarkt lädt zum vorweihnachtlichen Shopping in der Waiblinger Innenstadt ein. Am Sonntag den, 5.11.2023 präsentieren rund 90 Verkaufsstände ihre abwechslungsreichen Waren in den Gassen der Altstadt und auch der Einzelhandel öffnet seine Türen für die Besucher und Besucherinnen.

Überall duftet es nach Leckereien vom Grill, köstlichen Waffeln, nach Punsch und Kaffee – eine vorweihnachtliche Stimmung erfüllt die Stadt. Es ist wieder Zeit für den beliebten, jährlich stattfindenden Waiblinger Martinimarkt! Von 11 – 17.30 Uhr bietet er den Besucher/-innen die Gelegenheit an zahlreichen Ständen tolle Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest zu entdecken. Auch die Einzelhändler/-innen freuen sich darauf, ihr Sortiment von 12.30 – 17.30 Uhr in ihren Geschäften zu präsentieren.

Bei regem Treiben in der Innenstadt finden sich rund um den Marktplatz bis hin zum Postplatz Stände mit adventlicher Dekoration, Trockenblumenkränzen, selbst genähter Kinder- und Babykleidung, Kunst aus Betonguss, Holz- und Wohndekoration für Haus und Garten und vielem mehr. Zahlreiche Kunsthandwerker/-innen haben sich schon wochenlang auf den Markt vorbereitet, um dort Ihre Waren zum Verkauf anzubieten.

Doch nicht nur das Shopping-Herz schlägt höher – es wird auch Drumherum viel geboten. Die Waiblinger Sport-, Tanz- und Freizeitvereine stellen sich im Bereich der Lange Straße vor und laden zum Mitmachen ein. Folgendes Programm ist vor Ort geplant:

13 Uhr: Kindertanzen Minikids der ADTV-Tanzschule fun & dance

13:30 Uhr: Qi Gong des VfL Waiblingen

13:30 Uhr: Tanzaufführungen des Contemp Dance Centers

14 Uhr: HipHop Kids der ADTV-Tanzschule fun & dance

14:30 Uhr: Fitness Mix des VfL Waiblingen

15 Uhr: HipHop Duo Lana und Marlen und HipHop Showgruppe

Little Crazy´s der ADTV-Tanzschule fun & dance

15:30 Uhr: Zumba Kids des VfL Waiblingen

16 Uhr: Hip Hop Juniors der ADTV-Tanzschule fun & dance

16:30 Uhr: Qi Gong des VfL Waiblingen

Ob Tanzaufführungen, Kinderschminken oder sportliche Challenges – hier ist Spaß für Groß und Klein garantiert. Für die kleinsten Gäste des Martinimarkts wird im Bereich der Querspange zudem ein Fahrgeschäft aufgebaut, das sicher für strahlende Kinderaugen sorgen wird. Folienluftballons und Süßwarenstände runden das Angebot ab.

Rund ums Marktdreieck können an mehreren Street Food-Ständen kulinarische Leckerbissen gekostet werden. Von klassischer Wurst über Langos und mexikanische Tacos bis hin zu türkischen und afrikanischen Spezialitäten gibt es eine große Auswahl an süßen und herzhaften Speisen und Getränken.

Im Schlosskeller findet von 11 – 18 Uhr die Truckmodellshow der IG-Rems-Murr-Truckmodellbau statt. Bestaunen kann man den sorgfältigen Aufbau des Parcours der Modellbau-Profis. Highlights sind unter anderem die landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit detailgetreuen Traktoren und Anhängern. Gastfahrer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Rund um den alten Postplatz und die Querspange dreht sich alles um Krämerprodukte. Hier findet man von diversen Haushaltswaren, Ledergürteln, Holzschalen, Strumpfwaren bis hin zu Käsespezialitäten alles, was das Krämerherz begehrt.

Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags laden die Waiblinger Geschäfte von 12.30 – 17.30 Uhr zum Bummeln ein. So können die Besucher/-innen von den zahlreichen tollen Sonderangeboten und Einkaufsgelegenheiten profitieren. Für die Kund/-innen aus Waiblingen und der Region bieten die noch vielen inhabergeführten Fachgeschäfte zum Martinimarkt und auch darüber hinaus besondere Qualität der Produkte und kompetente Beratung an. Ob Mode, Literatur, faire und nachhaltige Produkte, Dekoration, Brillen- und Sehhilfen, Haushaltswaren, Raumausstattung, Tierbedarf, Blumen oder Drogerie – in Waiblingen gibt es für jeden Bedarf schöne Geschäfte, die Spaß beim Einkauf versprechen. Auch die Tourist Information in der Scheuerngasse hat am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 Uhr – 17.30 Uhr geöffnet.

Im KARO Familienzentrum hat der „Frauen im Zentrum Waiblingen e.V“ wieder einen schönen FraZ-Markt der schönen Dinge vorbereitet. Von 11 – 17 Uhr werden dort Patchwork-Arbeiten, Bienenwachstücher, Freundschaftsbändchen und vieles mehr angeboten. Auch das FraZ-Café lädt von 12 – 16 Uhr im 2.OG zum Verweilen ein.

Ein kostenloser Buspendelverkehr bringt die Gäste bequem in die Stadt. Der Busshuttle verkehrt von 10:45 Uhr bis 17:55 Uhr auf der Strecke Rundsporthalle, Stadtmitte und Ameisenbühl sowie Waiblinger Tor und Bürgerzentrum.

Weitere Informationen sind unter www.waiblingen.de/martinimarkt sowie auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram des „waiblingenstadtportal“ erhältlich.