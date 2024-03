Das Weindorf am Breitenauer See

18 Weinbaubetriebe aus dem Weinsberger Tal und Neckarsulm kredenzen über 160 verschiedene Weine zum Verkosten. Außerdem sorgen Gastronomen für klassische und raffinierte Speisen wie diverse Burger, Pizza-Variationen oder Maultaschen. Den Wein rund um den Breitenauer See noch mehr erleben kann man bei einer Rundfahrt mit dem Löwen-Express der Winzer vom Weinsberger Tal eG. Die Fahrten mit einer Dauer von ca. 60 Minuten und einer 2er-Weinprobe zum Preis von 12,50 Euro finden regelmäßig an allen Tagen statt. Ticketreservierung erforderlich!

Am Sonntag begrüßen die Naturparkführer des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer die jüngsten Festbesucher zu einem Kinderprogramm rund um die Natur am Breitenauer See. Ebenso steht ein Mini-Bagger bereit und direkt neben dem Festgelände befindet sich der große Spielplatz des Naherholungsgebietes Breitenauer Sees.

Wer bei Wein am See dabei sein will, sichert sich seine Eintrittskarte am besten schon im Vorverkauf! Das Ticketkontingent ist für jeden Tag begrenzt. Im Ticketpreis inklusive ist die Benutzung der Busshuttle-Linien zur Veranstaltung. Der Eintritt beträgt für Erwachsene ab 16 Jahren 2,50 Euro, darunter frei. Die Eintrittskarten sind bei den teilnehmenden Weingütern, der Tourist-Information Weinsberger Tal in Weinsberg und der Internetseite www.weinamsee.net erhältlich.

Wichtiger Hinweis: Hunde sind, wie auf dem ganzen Gelände des Naherholungsgebietes Breitenauer See, leider nicht gestattet. Noch mehr Informationen zum Weindorf, den teilnehmenden Weinbaubetrieben und zur Anreise unter www.weinamsee.net oder Tel. 07134 1386192.

Vom 19. bis 21. April 2024 heißt es wieder sehen und genießen. Der Breitenauer See inmitten der Weinberge des Weinsberger Tals wird dann wieder zur Kulisse des beliebten -Weindorfes nahe Heilbronn.

Weingüter

Erlenbach: Vinosphäre Schropp, Weingut Klaus Haberkern,

Weingut Haberkern-Betz,

Weingut Schönbrunn

Heilbronn:

Genossenschaftskellerei

Löwenstein: Weingut Bihlmayer, Weingut Koppenhöfer, Weingut Zipf, Winzer vom Weinsberger Tal

Weingut Holzapfel

Obersulm:

Weingut Alexander Heinrich, Weingut Erich Hirth, Weingut Gruber, Weingut Laicher, Weinkellerei Vollert

Weinsberg:

Staatsweingut, Weingut Supp

Gastronomie

Biergarten Saline (Bad Friedrichshall), Little Pinguin (Ellhofen), Mayer & Söhne Catering (Erligheim), Flair Hotel Landgasthof Roger, Waffelstand -Monika Bihlmayer (Löwenstein), Bäckerei Weissmann (Obersulm), Landfrauen Obersulm