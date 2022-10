27. Dettinger Kunsthandwerkermarkt Große Auswahl und tolle Aktionen

Dieses Jahr verwandelt sich die Dettinger Ortsmitte bereits zum 27. Mal in ein Zentrum der Kunsthandwerker. Ca. 70 Marktteilnehmer

eröffnen den Besuchern ein vielseitiges Sortiment. Ob Textiles, verschiedenste Holzartikel, Gartenkeramik, Gefilztes, Edelstahlbilder oder Windräder, die Auswahl ist sehr vielfältig. In der Kaffeestube bewirtet das Team des Förderkreises der Schillerschule mit leckeren Kuchen. Auch eine Ausstellung von Ralph Aschoff wird dort zu sehen sein. Tina Holder von »Geschriebenes-Kalligrafie« bietet Mitmachaktionen rund um die alte »Sütterlin-Schrift« an. Auch der Bürgerinfotag wird wieder stattfinden. Gemeindeverwaltung und Gemeinderat werden gewohnt über aktuelle Projekte informieren. Neben dem Besuch auf dem Markt lohnt es sich auch bei den Dettinger Einzelhändlern vorbei zu schauen. Diese öffnen am 9. Oktober von 12 bis 17 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. alh

27. Dettinger Kunsthandwerkermarkt, Sa. 8. & So. 9. Oktober, Sa. 13 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Ortsmitte Dettingen