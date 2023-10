Alles erleuchtet! Nachts im Museum am 18. November in Aalen

Am Samstag, den 18. November, ist wieder „Nachts im Museum“! Zwischen 18 und 23 Uhr öffnen die Aalener Museen explorhino, Limesmuseum und Tiefer Stollen ihre Türen und Tore. Wer gerne in unterschiedliche Welten taucht, ist bei „Nachts im Museum“ richtig: Naturwissenschaften, Hochschulforschung, römische Geschichte und Abenteuer Bergwerk mischen sich zu einem spannenden Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre. Unter dem Motto „Alles erleuchtet! Lampen, Laser, Lichterfest“ bieten die drei Veranstaltungsorte zahlreiche Mitmachaktionen und „magische“ Vorführungen zwischen Experimenten, römischen Artefakten und im historischen Tiefen Stollen unter Tage.

Karten für „Nachts im Museum“ können im Vorverkauf und vor Ort an der Abendkasse erworben werden. Kostenlose Pendelbusse verbinden die Veranstaltungsorte im 15-Minuten-Takt. Weitere Informationen in Kürze unter www.explorhino.de und unter www.limesmuseum.de.