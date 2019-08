Living ART-Party in der Kreissparkasse Heilbronn

Art-Party: Die lebensfrohe Ausstellung ist noch bis 15. September kostenfrei in der Kreissparkasse Heilbronn zu betrachten ART-Party Künstler Jörg Düsterwald verwandelte Model Katey in ein lebendiges Kunstwerk Art Party Art-Party Art Party Art Party Art Party Art-Party

Künstler Jörg Düsterwald und die Kreissparkasse Heilbronn feierten mit vielen Gästen die Freuden der Kunst.

„Living ART“ – lebendige Kunst – ist das, was Bodypainter Jörg Düsterwald schafft. Fantasievoll bemalt er Models, nutzt ihre Haut quasi als Leinwand, und setzt sie effektvoll in in Szene. Schon die Ausstellung “Living ART“ mit Düsterwalds Arbeiten in der Kreissparkasse Heilbronn "Unter der Pyramide" ist spektakulär. Freitagabend wurde die Ausstellung zur Party-Zone, während Künstler Jörg Düsterwald Model Katey bemalte, der es bei satten Saxophon-Sounds nicht immer gelang, ganz still zu stehen.

Ein cooler Abend mit Cocktails, Livemusik sowie Beats von DJ Kaiser - eine gelunge Melange aus Kunst, Happening und Freitagabend-Feier.

Party verpasst? Sonntagnachmittag gibt es eine Live-Performance mit Künstler Jörg Düsterwald unter der Pyramide in der Kreissparkasse Heilbronn. Von 13 bis 17 Uhr will der Bodypainting-Künstler einmal eine zweidimensionale Vorlage bemalen - und zwar eines seiner unter der Pyramide fotografierten "Living Art"-Werke. Gäste sind eingeladen, dem Künstler zuzusehen, sich mit ihm über seine Kunst auszutauschen und die Ausstellung zu genießen.