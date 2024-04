Opernfestspiele Heidenheim: Große Oper unter Sternen

Die Opernfestspiele Heidenheim (OH!) feiern Geburtstag: Seit 60 Jahren besteht das Festival in diesem Jahr bereits. Begonnen als Schloss-Serenaden, haben sich die OH! inzwischen unter der Leitung ihres Künstlerischen Direktors Marcus Bosch zu einem weit über die Grenzen der Ostalb beachteten Kulturereignis entwickelt. Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt schätzen die gemütliche Atmosphäre der 50.000-Einwohnerstadt unweit von Ulm und die hohe Qualität der Festspiele in der einmaligen Atmosphäre des Rittersaals von Schloss Hellenstein hoch über den Dächern der Stadt.

Das Festival vom 8 Juni bis 28. Juli gönnt sich gleich zu Beginn ein neues Format zum Jubiläum: Noch bevor Jan Vogler und das Dresdner Festspielorchester unter der Leitung von Marcus Bosch die Saison mit einem Sinfoniekonzert eröffnen, werden bei einer Late Night im Kunstmuseum Genregrenzen ausgelotet. Im Zentrum der OH! stehen aber zwei Opernproduktionen, die das diesjährige Motto »Fremde Welten« bestens ausfüllen. Puccinis »Madama Butterfly« ist zum ersten Mal in Heidenheim zu sehen – dafür an gleich sieben Terminen ab dem 4. Juli. Als Regisseurin konnten die OH! Rosetta Cucchi gewinnen, die als Leiterin der irischen Wexford Festival Opera ausreichend Festspielerfahrung mitbringt, um die japanische Tragödie auf dem »Grünen Hügel« Heidenheims in Szene zu setzen. Mit Giuseppe Verdis »Alzira« wagen sich die Opernfestspiele in diesem Jahr an das am seltensten gespielte Werk des italienischen Großmeisters. Das ist nur recht und billig, ist seine Südamerika-Oper doch seine insgesamt achte – und damit logischer Teil der Reihe der frühen Verdi-Opern unter der Leitung von Marcus Bosch in Heidenheim, die international große Beachtung findet. Andreas Baesler bringt diese Expedition ins Inkareich in der hervorragenden Akustik und konzentrierten Optik des Festspielhauses CCH gleich neben Schloss Hellenstein – und damit auch stets Ausweichspielstätte der Open-Air-Veranstaltungen im Falle schlechter Witterung – auf die Bühne. Nur an zwei Terminen ist »Alzira« dort zu sehen.

Für junges Publikum wird im Opernzelt im Brenzpark das Auftragswerk »Der Zauberer von Oz« der britischen Komponistin und Schlagzeugerin Lucy Landymore erneut gezeigt. Das ist dem großen Erfolg des Vorjahres geschuldet, als die Reise der kleinen Dorothy vom fremden Land Oz ins heimische Kansas stets vor ausverkauften Rängen gespielt wurde. Fernsehmoderator Juri Tetzlaff erzählt außerdem von Blechbläsern begleitet die Geschichte der kleinen Meerjungfrau in einem Kinderkonzert.

Überhaupt führen die Opernfestspiele wieder zahlreiche Spitzenensembles und -musiker in die Stadt an der idyllischen Brenz: Neben dem erwähnten

Eröffnungskonzert mit Gästen aus der Musikmetropole Dresden spannt die hauseigene Cappella Aquileia den Bogen von Süd- nach Nordamerika – nämlich von »Alzira« hin zu Gershwins Klavierkonzert mit Frank Dupree und Dvořáks Neunter. Als Festspielorchester sind auch die Stuttgarter Philharmoniker wieder mit von der Partie auf dem Schlossberg. Neben der Puccini-Oper bestreiten sie auch die beiden Abschlusskonzerte – die Last Night – mit einem Programm, das »Fremde Welten« aus der Operette in den Rittersaal bringt. Und wem das zu klassisch ist, der erhält bei einer Jazzgala mit der gefeierten NDR Bigband oder den insgesamt drei Jazzfrühstücken mit Livemusik auf dem Schlossgelände die Gelegenheit dazu, einen weitschweifenden Blick über den musikalischen Tellerrand hinaus zu werfen.

Expand Foto: Oliver Vogel

Das Programm im Juni (Auswahl)

Sa. 8. Juni, 21 Uhr: OH! Late Night: Geburtstags-party mit den NIXEN, Kunstmuseum

Mo. 10. Juni, 20 Uhr: Eröffnungskonzert, »Götterfunken«, Rittersaal Schloss Hellenstein

Mi. 19. Juni, 18 Uhr: Der Zauberer von Oz (Premiere), Opernzelt im Brenzpark

Do. 20. Juni, 19 Uhr: OH! an der Quelle: Blauer Abend, Hammerschmiede Königsbronn

So. 30. Juni, 11 Uhr: Matinée: Madama Butterfly, Schlosskirche Schloss Hellenstein

So. 30. Juni, 15 Uhr: Kinderkonzert »Die kleine Meerjungfrau«, Konzerthaus

Expand Foto: Oliver Vogel

Das Programm im Juli (Auswahl)

Do. 4. Juli, 20 Uhr: Madama Butterfly (Premiere), Rittersaal Schloss Hellenstein

So. 7. Juli, 11 Uhr: Jazzfrühstück mit Green Street, Brunnengarten Schloss Hellenstein

Di. 9. Juli, 20 Uhr: Jazzgala »La Dimora dell‘ Altrove«, Rittersaal Schloss Hellenstein

Do. 11.Juli, 20 Uhr: OH! in der Pauluskirche »Gotteslob«, Pauluskirche

So. 14. Juli, 19 Uhr, Zu Gast bei den OH! »Lichtspiele«, Stiftskirche Mariä Himmelfahrt, Obermedlingen

Expand Foto: Oliver Vogel

Mi. 17. Juli, 19 Uhr: Kulturfeuerwerk, Festspielhaus CCH

Do. 18. Juli, 17 Uhr: Quartett der Kritiker bei den OH!, Festspielhaus CCH

Do. 18. Juli, 20 Uhr: Alzira (Premiere), Festspielhaus CCH

So. 21. Juli, 20 Uhr: Galakonzert »American Dream«, Festspielhaus CCH

So. 28. Juli, 20 Uhr: Last Last Night »Fernweh«, Rittersaal Schloss Hellenstein

Opernfestspiele Heidenheim

Sa. 8. Juni bis So. 28. Juli, verschiedene Spielorte, Heidenheim, alle Infos & Termine: opernfestspiele.de