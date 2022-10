AALEN FESTIVAL ORCHESTER: Beethoven und Mozart

Klangvolle Musik von Beethoven und Mozart stehen auf dem Programm des Aalen Festival Orchesters unter der Leitung von Gero Wittich. Gespielt werden Beethovens Klavierkonzert Nr. 2 und Mozarz Sinfonie Nr. 41 (Jupiter). Das Orchester besteht aus Profimusikerinnen und -musikern mit Wurzeln und Ausbildung in der Region sowie deren FreundInnen und KollegInnen. Der aus Aalen stammende und vielfach preisgekrönte Pianist Elias Opferkuch ist Solist beim 2. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Das Werk des jungen Beethoven entstand 1788. Im gleichen Jahr ließ sein Idol Mozart all sein Genie und seine Reife in seine letzte Sinfonie, die berühmte Jupiter-Sinfonie, einfließen. Verwandtschaft und Einzigartigkeit in den Werken der beiden großen Komponisten reichen sich hierbei abwechselnd die Hand - einzigartiger Hörgenuss!

Aalen Festival Orchester, Mi 5. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, tickets unter www.reservix.de