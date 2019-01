× Erweitern Foto: Reiss-Engelhorn-Museen Abenteuer Anden

Die Ausstellung »Abenteuer Anden und Amazonas – Wilhelm Reiß‘ Südamerika-Expedition in historischen Fotografien« in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim endet am Sonntag, 20. Januar. Im Rahmen dieser Ausstellung werden Fotografien von Wilhelm Reiß‘ Reisen gezeigt.