Alfred Diebold: Remains of Paranoia

Der Fotograf, Wirtschaftswissenschaftler und Autor Alfred Diebold zeigt in seinen dokumentarisch motivierten Serien politische und geschichtliche Zeugnisse, Landschaften und Traditionen in aller Welt. Jede Zeit hinterlässt ihre Spuren. Rainer Zerback interessiert sich in seiner fotografischen Arbeiten für diese Spuren. So hat er in früheren Serien den Massentourismus ebenso behandelt wie Zeugnisse vergangener Industrien im urbanen Raum. Im Kunstmuseum Heidenheim sind erstmals in Deutschland Werke aus seinem Projekt Remains of Paranoia zu sehen. Hierfür bereiste Diebold Albanien, um die Überreste militärischer Bauten, Rüstungsanlagen und Bunkern festzuhalten. Zusammen mit Karten und Erläuterungen zur Geschichte möchte die Ausstellung zu einem besseren Verständnis der albanischen Vergangenheit, aber auch für die Folgen einer militärischen Aufrüstung beitragen.

ab 24. März, Kunstmuseum Heidenheim , kunstmuseum-heidenheim.de