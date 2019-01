× Erweitern »Angerer der Ältere«

Am Sonntag, 3. Februar, endet die Ausstellung »Angerer der Ältere« im Museum im Schafstall in Neuenstadt am Kocher. Ludwig Angerer ist nicht nur Kunstmaler, sondern auch Bildhauer, Bühnenbildner und Schriftsteller, der sich mit der Gesellschaft, der Religion und der Kunstwelt auseinander.

»Angerer der Ältere« bis 3. Februar

Im Museum im Schafstall in Neuenstadt am Kocher.