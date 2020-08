Spannende neue Ausstellungen in der Kunsthalle Vogelmann Heilbronn

Ayşe Erkmen. Eins, Zwei, Drei

Plastik von Ayşe Erkmen

Die in Berlin und Istanbul lebende, international renommierte Bildhauerin sorgt seit mehr als vier Jahrzehnten mit ihren vorwiegend ortsbezogenen Arbeiten immer wieder für Überraschungen. Denn Ayşe Erkmens bevorzugter Ort für ihre Kunst ist der öffentliche Raum. Folgerichtig sind die meisten ihrer Arbeiten auf begrenzte Zeit angelegt. Sie strebt weniger die Realisierung von Kunstobjekten an, sondern stellt mit minimalen Eingriffen einen einmaligen Zusammenhang zwischen Kunstwerk, Raum und Betrachter her. Sie verfolgt dabei bewusst keinen wiedererkennbaren Stil, vielmehr reflektiert sie die spezifischen Eigenheiten des jeweiligen Ortes. In Form von Aktionen, Installationen und Interventionen lenkt sie den Blick des Betrachters auf das Beiläufige und Übersehene, sodass Geschichte und Funktion komplex zusammenfinden.

Ayşe Erkmen, bis 1. Noveber in der Kunsthalle Vogelmann

Alberto Zamora Ruiz

Der 1982 in Mexico City geborene und in Stuttgart arbeitende Künstler Ruiz beschäftigt sich in seinen Gemälden schon seit Jahren mit den ästhetischen Phänomenen und Bildwelten des Internets. So wurden die sogenannten Battlestationen, das Gamingsetup der Computerspieler zum Thema seiner Werkgruppen. Ruiz kombiniert in seinem Werk immer wieder Wandmalerei mit Leinwandbildern zu einer inhaltlichen wie kompositorischen Einheit. Ausschnitthaft sind die Dinge auf engstem Raum zusammengedrängt. Die Transformation der digitalen Bildwelt wird in einer gedeckten aber mitunter fahl glimmend wirkenden Farbpalette umgesetzt.

Alberto Zamora Ruiz, 6. September bis 4. Oktober

Kunsthalle Vogelmann, Allee 28, Heilbronn

www.museen.heilbronn.de/kunsthalle

www.kunstverein-heilbronn.de