Bad Rappenau: Aus Liebe zur Natur

Die irische Künstlerin Marie Deese Driscol zeigt in ihrer Ausstellung »The Love of nature – Aus Liebe zur Natur« Öl- und Acrylgemälde, Porzellan- sowie Glasmalerei und Skulpturen. Die Künstlerin arbeitet unter anderem am rennomierten Abbey Theatre in Dublin in der Designabteilung. Obwohl sie nun in Esslingen wohnt und arbeitet ist Driscol tief in der irischen Heimat verwurzelt und stellt dies in Landschaftbildern eindrücklich dar. Ihre Darstellungen reichen von Meeres- und Küstenszenen über wilde Blumen bis hin zu Tieren und Portraits. Die Künstlerin stellt regelmäßig ihre Werke aus, unter anderem in Iralnd, Deutschland, Polen und Korea. cw

bis 4. Juni , an allen Sonntagen von 10.30 – 18 Uhr , Wasserschloss, Bad Rappenau