Mit der Dialektlandschaft in Baden-Württemberg beschäftigt sich die neue Wanderausstellung der Arbeitsstelle »Sprache in Südwestdeutschland« am Ludwig-Uhland-Institut der Uni Tübingen. »Baden-Württemberg erzählt«, so der Titel der Ausstellung, die unter der Federführung von Prof. Hubert Klausmann und Dr. Mirjam Nast erarbeitet wurde. Das Projekt wurde vom Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, von der Universität Tübingen und vom Förderverein Schwäbischer Dialekt finanziert. Die Ausstellungseröffnung wird am Donnerstag, den 27. April 2023 um 18 Uhr im Vortragssaal des Staatsarchivs Wertheim stattfinden.

ab 28.04.23, Kloster Bronnbach

Bronnbach 9, Wertheim

www.kloster-bronnbach.de