Vis-à-Vis Buchen: Billa Burger »Von Menschen«

Noch bis 14. Mai sind im Kulturforum Vis-à-Vis in Buchen die Arbeiten von Billa Burger zu bestaunen. Burger fertigt Collagen aus alten Karten, Fotografien, Plakaten, Zeichnungen und Texten und schafft so neue Kompositionen. Abwechslungsreich, spannend, surreal und teilweise absurd werden Bilder geschaffen, die anspielungsreich und durchaus ironisch gesellschaftliche Themen kommentieren. In der Aktuellen Ausstellung »Von Menschen« widmet sich die Künstlerin der Prägung der Welt durch den Menschen und umgekehrt. Billa Burger besuchte Städelschule in Frankfurt am Main bei Peter Angermann und Wolfgang Tillmans und war Meisterschülerin bei Wolfgang Tillman.

bis 14. Mai, Di-Fr 14-17 Uhr, So 14-17 Uhr, Kulturforum Vis-à-Vis Buchen

www.kunstverein-neckar-odenwald.de