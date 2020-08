Das Geheimnis der Brezel entdecken

Ursprünglich ein Abendmahlgebäck wurde die Brezel zum Alltagsgebäck. Aber wer hat sie erfunden, warum heißt sie so und woher kommt ihre Gestalt? Diesen Fragen widmet sich das BrezelMuseum in der Brezelgemeinde Erdmannhausen bei Marbach am Neckar. In der ehemaligen Brezelfabrik von Emil Huober, wo reihenweise Brezeln von Hand geschlungen wurden, bekommt heute der Be­sucher tiefgreifende Einblicke in das schwäbische Traditionsge­bäck und wird selbst zum Brezelschlinger, wie einst Bäcker Frie­der aus Urach. Dessen Legende wird als Hörspiel mit Lichtinsze­nierungen gezeigt. Direkt gegenüber lädt auf dem Spielplatz die Riesenbrezel zum Klettern ein. Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Führun­gen, Betriebsfeiern und Kinder- Geburtstagsfeiern mit gemeinsamem Brezel-Ba­cken werden in Absprache unter der Woche angeboten.

Brezelmuseum, Badstraße 8, 71729 Erdmannhausen

Fon: 07144/8882565, www.brezelmuseum.de