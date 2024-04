»Das letzte Abendmahl« jetzt in Stuttgart

Diese Ausstellung ist eine multimediale 360 Grad Sensation. Zum ersten Mal überhaupt wird Leonardo da Vinci und sein berühmtes Meisterwerk »Das letzte Abendmahl« samt der Geschichte und Mythen auf immersive Art präsentiert und beleuchtet. Im MORITZ-Interview erklärt Ausstellungsmacher Marcus Wortmeier, was hinter der Ausstellung steckt und was sein persönliches Highlight ist.

Wie sind sie auf die Idee gekommen eine Ausstellung zum »Letzten Abendmahl« zu konzipieren?

Da Vinci ist einfach ein Universalgenie. Wir haben uns schon 2022 bei der Erstellung der analogen Ausstellung im Kloster Dahlheim intensiv mit seinem Werk beschäftigt und sehr schnell festgestellt, wieviel es in nur einem einzigen Bild wie dem »Letzten Abendmahl« zu entdecken gibt. Weil das Original in Mailand immer nur für wenige Minuten zugänglich ist, hat sich eine immersive Ausstellung förmlich aufgedrängt, um das Publikum viel tiefer in die Materie einsteigen zu lassen.

Wie kann man sich die Ausstellung vorstellen?

Wir haben die Ausstellung mit einer klaren Story im Hintergrund konzipiert. Die Besucher werden auf eine Reise mitgenommen, auf der sie einen einzigartigen Einblick in die Geschichte des »Letzten Abendmahls« bekommen. Herzstück der Ausstellung ist unser Immersionsraum, indem wir in vier Kapiteln einen Einblick in das Wirken von Da Vinci geben. Neben einem kurzen Überblick über andere berühmte Werke Da Vincis wie die »Mona Lisa«, »Salvator Mundi« und die »Dame mit Hermelin« steht »Das letzte Abendmahl« natürlich klar im Fokus. Wir zeigen nicht nur die aufwändige Restauration, die nach dem zweiten Weltkrieg erforderlich war, um dieses einzigartige Werk zu erhalten, sondern beleuchten auch die Entstehungsgeschichte und seine Wirkung bis in die Popkultur der Gegenwart. Darüber hinaus wird es eine physische Kopie des Gemäldes in Originalgröße sprich, 4x9 Metern, zu sehen geben. Viele Informationen rund um Da Vincis Leben mit einem interaktiven Wissenstest, sowie ein buntes Kinderprogramm runden den Ausstellungsbesuch ab. Für einen Besuch in der Ausstellung sollte man also etwa 75 Minuten einplanen, um alle faszinierenden Eindrücke aufsaugen zu können.

Haben Sie ein persönliches Highlight in der Ausstellung?

Ich finde es immer wieder faszinierend, »Das letzte Abendmahl« in seiner Originalgröße zu sehen. Am meisten Spaß habe ich aber daran, die unglaubliche Vielfalt des Werkes von Da Vinci immer wieder neu zu entdecken. Insgesamt zeigen wir über 150 verschiedene Stücke aus dem reichhaltigen Werk von Da Vinci. Auch hier sieht man den Vorteil einer immersiven Ausstellung, die immer wieder wachsen kann, um neue Impulse aufzunehmen. Ich merke immer wieder, wie sehr diese Ausstellung lebt und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich freue mich schon sehr darauf unsere Ausstellung in Stuttgart zu zeigen. Das Publikum ist neuen Erlebnissen sehr aufgeschlossen und die Schleyer-Halle gibt uns eine äußerst geräumige Ausstellungsfläche. Es ist sehr schön, so eine ausgezeichnete Lage zu haben. Wir freuen uns schon richtig darauf, uns ausbreiten zu können.

Leonardo da Vinci - Das letzte Abendmahl - Ein immersives Erlebnis

30. April bis 28. Juli, Mo. bis Mi. 10 bis 19 Uhr, Do. bis So. 10 bis 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart,

alle Infos und Tickets: c2concerts.de/tickets und easyticket.de