Das Nürtinger Theaterprogramm

Die Theater-Reihe, veranstaltet vom Nürtinger Kulturamt, verspricht auch in der Saison 2020/2021 wieder eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und Anspruch: Zum Auftakt steht Bernhard Schlinks Weltbestseller »Der Vorleser« auf dem Programm, gefolgt von »The Who And The What« des Pulitzerpreisträgers Ayad Akhtar mit dem Schauspieler Heikko Deutschmann. »Acht Frauen« präsentiert sich als hinreißende Melange aus Kriminalstück, Komödie und Psychodrama mit Musik von Frank Wittenbrink. Carlo Goldonis Verwechslungskomödie »Der Diener zweier Herren« lässt die Zeit der Commedia dell‘arte lebendig werden. Und zum Saisonabschluss kommt mit »Honig im Kopf« die Theaterversion eines Kinohits auf die Bühne, die mit viel Liebe zu den Figuren, ein äußerst aktuelles Thema behandelt. Die Theater-Reihe in der Stadthalle K3N besteht aus insgesamt sechs Vorstellungen und ist auch als Abonnement buchbar. Die Abo-Karte ist übertragbar. Theater muss sein! Gerade jetzt.

