»Die ganze Hand« in Schwäbisch Gmünd

Das Theater Lindenhof blickt in dem Theaterstück auf den Rottenburger Eugen Bolz. Ausgehend von Original-Dokumenten wurde ein Theaterstück geschaffen, dass sich mit dem Christ und Demokraten beschäftigt, der als Abgeordneter des Reichstages in Berlin trotz aller Zweifel für das Ermächtigungsgesetz stimmte, 1933 aber in Stuttgart von den Nazis aus deinen Ämtern vertrieben wurde. 1934 formuliert er: »Bei offensichtlichem und dauerndem Missbrauch der Staatsgewalt besteht ein Notwehrrecht des Volkes.« Wäre das Attentat auf Hitler am 20. Juni gelungen, wäre Bolz zum Kultusminister ernannt worden, er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt. .

Fr. 24. November, 20 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd

www.theater-lindenhof.de