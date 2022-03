Die Junge Akademie Stuttgart ist lebendiger denn je

Die Junge Akademie Stuttgart hat die Corona bedingt schwierige Zeit genutzt und sich in ihrem Kernangebot, dem Musikunterricht, neu aufgestellt. Bereits seit Ende letzten Jahres gehört Patrick Müller-Weyrich, als stellvertretender Schulleiter der Music Academy[JAS], zum Kernteam. Mit einem Tag der offenen Tür am 13. März wird er offiziell seinen neuen Aufgabenbereich übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass Patrick Müller-Weyrich ab sofort dem Team der „Jungen Akademie Stuttgart“ im Bereich „Musikschule“ angehört und mit seiner Erfahrung und seinem Wissen für neuen Schwung sorgen wird“, sagt Christian Million, der Inhaber der Jungen Akademie Stuttgart.

Patrick Müller-Weyrich (Jahrgang 1981) absolvierte sein Jazz- & Popularmusikstudium an der Hochschule für Musik & Darstellende Kunst in Stuttgart und schloss es 2006 als Diplom-Musiker mit Auszeichnung ab. Anschließend war er im Bereich "Elektronisches Studio" als tontechnischer Assistent und Dozent für Studiotechnik angestellt. Seit über 25 Jahren arbeitet er als Gitarren- und Bass-Lehrer an diversen Musikschulen, als Chorleiter für Musikvereine, und gibt Band- und Studioworkshops sowie Vorbereitungskurse für ein Musikstudium. Zudem wird er auch als Dozent, Supervisor, Juror und Coach gebucht und gibt sein breites und fundiertes Wissen gerne weiter.

Er ist Mitglied im Arbeitskreis „Musiktheater“ des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. und seit über 10 Jahren Juror des „Jugend Musiziert“-Wettbewerb des Landesmusikrat Baden-Württemberg e.V.

2021 organisierte er mit dem Bezirksamt Vaihingen und dem Heimatring das erfolgreiche Straßenmusikfestival „KULTUR TO GO“ unter Corona-Bedingungen, und wurde daraufhin in den neu gegründeten Kulturausschuss des Stadtbezirks berufen, welchem er seit 2022 vorsteht.

„Wir wollen jetzt mit dem Infotag am 13.03 ab 11:00 Uhr richtig durchstarten“, sagt Müller-Weyrich. An diesem Tag werden die neuen Lehrer*Innen und Unterrichtsprogramme der MUSIC-ACADEMY [JAS] in Stuttgart-Vaihingen vorgestellt.

Für die Instrumente Schlagzeug, Gitarre, E-Bass, Klavier/Keyboard, Geige sowie Gesang stehen kompetente und nette Lehrkräfte zur Verfügung und werden sich und das jeweilige Instrument vorstellen.

Müller-Weyrich betont, dass es gelungen ist nach dieser 2-jährigen Corona-Durststrecke auch wieder „Musikalische Früherziehung“ anbieten zu können. Die Dozentin Eszter Doffkay wird ebenfalls an diesem Tag das entsprechende Angebot und die sog. „Kodály-Methode“ vorstellen, bei welcher v.a. das spielerische Singen im Mittelpunkt steht. „Diese berühmte und erfolgreiche Methode muss man einfach selber erleben“ sagt Eszter Doffkay und lädt zum Mittmachen ein.

Selbstverständlich steht das Team der Music Academy auch zu allen anderen, aktuellen Unterrichtsangeboten wie Block- & Querflöte, Saxophon, Trompete und Cello Rede und Antwort und kann bei Bedarf direkt vor Ort einen Termin für eine kostenlose und unverbindliche Schnupperstundevereinbaren.

„Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher an diesem Tag“, sagt Christian Million und freut sich, dass der Tag der offenen Tür dieses Jahr unter Einhaltung der Coronaregeln stattfinden kann.

Weitere Informationen gibt es unter: https://jas-music.academy oder 0711/78 25 19 31