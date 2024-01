Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg sucht Nachwuchs

Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg e.V. (JPO) sucht Nachwuchstalente im Alter zwischen 13 und 26 Jahren, die Lust darauf haben, in einem Sinfonieorchester mitzuspielen. Gesucht werden dabei alle im Sinfonieorchester benötigten Streich- und Blasinstrumente.

Mit dem Frühjahrs- und dem Sommerprojekt finden jährlich mindestens zwei Projekte mit entsprechenden Probephasen und Konzertauftritten statt. Die Konzerte des Frühjahrsprojekts „Hoffnung“ finden im April in Aalen, Heidenheim, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd statt, die dazugehörige Probenphase auf Schloss Kapfenburg ist in den Osterferien. 2024 wird die JPO am 19. Juli zusätzlich bei der Eröffnung des 25. Festival Schloss Kapfenburg spielen. Zudem führen Konzertreisen das Orchester regelmäßig ins In- und Ausland.

Interessierte junge Musiker:innen können sich unter probespiel@jpo-w.de beim Orchestermanagement der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg melden. Hier gibt es auch nähere Informationen über das Probespiel am Samstag, 03. Februar 2024, in der Städtischen Musikschule Aalen im Kulturbahnhof. Erwartet wird der Vortrag eines selbst vorbereiteten Werkes sowie einer von der Jungen Philharmonie zugesandten kurzen Probespielstelle.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese sollte bis spätestens 01. Februar 2024 erfolgen.

Frühjahrsprojekt Junge Philharmonie Ostwürttemberg

Leitung: Jakob Brenner

Solistin: Cornelia Felber

Carl Maria von Weber, Robert Schumann & Pjotr Iljitsch Tschaikowski - beim Frühjahrsprojekt der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg stehen gleich drei große Romantiker auf dem Programm.

Das Programm

Carl Maria von Weber (1786-1826) Ouvertüre "Der Freischütz"

Robert Schumann (1810-1856) Klavierkonzert a-Moll op. 54

Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840-1893) Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Konzerttermine

Samstag, 06.04.2024, 20.00 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd

Sonntag, 07.04.2024, 18.00 Uhr, Stadthalle Aalen

Samstag, 13.04.2024, 20.00 Uhr, Waldorfschule Heidenheim

Sonntag, 14.04.2024, 18.00 Uhr, Evangelische Stadtkirche Ellwangen

Tickets auf www.jpo-w.de, Fon 07363 96 18 17 und an allen Vorverkaufsstellen.