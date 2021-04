Die Modernen kommen – Degas Monet und Freunde

Zum zehnjährigen Bestehen der Kunsthalle Vogelmann gastiert die Sammlung der Johannesburg Art Gallery mit Arbeiten namhafter Künstler wie Claude Monet, Pablo Picasso und Henri Matisse in Heilbronn. Die Werke sind zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Die Schau bietet eine Reise durch die Kunstgeschichte von der Mitte des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, die von Europa über die USA bis nach Südafrika reicht und sich zwischen historischen Orten sowie verschie-denen künstlerischen Stilen bewegt. Gegliedert in chronologische und thematische Abschnitte, werden schlaglichthaft überraschende Bezüge und Wechselwirkungen zwischen europäischer und afrikanischer Kunst beleuchtet.

bis 11. Juli, Kunsthalle Vogelmann, Heilbronn, www.museen.heilbronn.de