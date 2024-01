Dr. Junior in den KÖRPERWELTEN

Das Innenleben des Körpers erforschen konnten gestern Teilnehmer des „Dr. Junior“ Workshops in der Ausstellung „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ in den Königsbau Passagen. Zum Auftakt der einwöchigen Sonderführungen begrüßte das Maskottchen des Verlags Luftballon – der Luftikus - die Familien. Das Interesse am Workshop ist so groß, dass bereits alle Termine ausgebucht sind.

Die jungen Doktoren zeigten sich begeistert vom Quizrundgang: „Mir hat am besten gefallen zu sehen, wie sich unsere Armmuskeln bewegen“ und „Ich war neugierig auf die Ausstellung, weil im Internet alles so unecht aussah, obwohl alle Plastinate echt sind. Das hat mich interessiert!“

Wer keinen der begehrten Plätze ergattern konnte, kann natürlich trotzdem die Ausstellung besuchen und eine Quiztour durch die KÖRPERWELTEN machen. Begleitmaterialien für Kinder ab acht Jahren stehen auf der Stuttgarter KÖRPERWELTEN Webseite unter der Rubrik Lehrer & Eltern zum Download bereit. Mit dem „Dr. Junior“ Quizrundgang begeben sich die Kinder auf eine spannende Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper und klären Fragen, wie: „Wie viele Wirbel hat die Wirbelsäule?“, „Warum kann ich mich bewegen?“ oder „Wie funktioniert die Verdauung?“

Manchmal ist es nur ein kleines Erlebnis, das den Ausschlag für ein lebenslanges Interesse und die damit einhergehende Berufswahl gibt. Für Kinder ist „Dr. Junior“ eine Möglichkeit, sich mit dem Körper auf spielerische Art und Weise auseinanderzusetzen, um möglichst früh ein Gefühl für die eigene Körperlichkeit zu entwickeln.

Infos

Adresse: Königsbau Passagen, Königstraße 26, 70173 Stuttgart Öffnungszeiten: Ab 27. Oktober 2023 – Nur für kurze Zeit! Mo–Sa: 10–20 Uhr und So & Feiertage: 10–18 Uhr (letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung) Tickets: erhältlich unter www.koerperwelten.de, bei Moritz.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Eventim unter +49 1806 570070 (€ 0,20 / Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen) sowie an der Tageskasse. Hotline für Gruppenbuchungen und Schulklassen: Tel. +49 421 20315512 (zum Ortstarif, Mo–Fr: 10:00–16:00 Uhr) oder per E-Mail an gruppen@eventim.de. Nutzen Sie den Vorverkauf, um Wartezeiten zu vermeiden! Achtung: Buchung von Zeitfenstern erforderlich! Mit der Buchung eines Zeitfenster-Tickets ist der Zugang innerhalb des gebuchten Zeitfensters möglich. Die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt. Flex- & Geschenk-Tickets: Gültig an einem beliebigen Tag im gebuchten Monat, nur in begrenzter Anzahl. Infos rund um die Ausstellung unter www.koerperwelten.de