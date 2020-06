Ein Kurzurlaub mit den Augen

Bis zum 18. Oktober gibt es in der Galerie Stihl Waiblingen lebhafte Zeichnungen, farbige Collagen und beeindruckende Rauminstallationen der Berliner Künstlerin Marion Eichmann zu bestaunen.

Die Schau Marion Eichmann: Follow M.E. lädt dazu ein, der Künstlerin von Tokyo über New York und Istanbul nach Berlin zu folgen. Anhand der Kunstwerke können Erwachsene wie Kinder in die unterschiedlichen Atmosphären der Millionenstädte eintauchen und so in Zeiten von erschwerten Reisebedingungen einen Kurzurlaub mit den Augen unternehmen. Rund 100 Objekte veranschaulichen die künstlerische Entwicklung Eichmanns der letzten zwei Jahrzehnte. Die Ausstellung präsentiert Arbeiten, die selten gezeigt werden bzw. erstmals vollständig zu sehen sind.

Als weitere Besonderheit wurden eigens für die Waiblinger Ausstellung neue Arbeiten erstellt, wie eine Abflugtafel eines Flughafens aus Papier gefertigt, die der Realität verblüffend nahekommt. alh

Galerie Stihl Waiblingen, Weingärtner Vorstadt 12, 71332 Waiblingen, Öffnungszeiten: Di.-So. 11 bis 18 Uhr, Do. 11 bis 20 Uhr, galerie@waiblingen.de, galerie-stihl-waiblingen.de