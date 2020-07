Ein Rheinischer Expressionist

Der zu Lebzeiten weit über das Rheinland hinaus bekannte Künstler Walter Ophey (1882–1930) konstatierte einmal: »Ich fühle mich in der Farbe am wohlsten«. Ein starkes, mitunter fast rauschhaftes Farbempfinden beeinflusste die Gestaltung seiner expressionistischen Werke. Ophey war in erster Linie ein Landschaftsmaler, der seine unmittelbare Umgebung festhielt, doch gleichfalls inspirierten ihn Reisen zu Motivfindungen und Veränderungen seiner Palette. Daneben galt auch der Musik seine Leidenschaft, sodass er anmerkte: »Ich singe meine Bilder.« Die Ausstellung, die noch bis zum 6. September besucht werden kann, zeichnet den Werdegang Walter Opheys von den frühen, lichtdurch- setzten Impressionen und Porträts zu den leuchtend expressiven Stadt- und Industrielandschaften nach.

Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, Hauptstraße

60-64, Di., Mi., Fr. 14 bis 18 Uhr, Do. 14 bis 20 Uhr, Sa. und So. 11 bis 18 Uhr,

www.galerie.bietigheim-bissingen.de