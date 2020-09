Elfi Apel: Begegnungen

Die Ausstellung von Elfi Apel mit dem Titel »Begegnungen in Farben, Formen, Figuren« ist bis 31.01.2021 während der Öffnungszeiten des Rathauses Leingarten zu sehen. Schon in frühester Kindheit entdeckte die Heilbronner Künstlerin das Malen als ihre Leidenschaft. Diese konnte sie während ihres Berufsalltags als Leiterin Customer Service/Buchhaltung sowie ihrem Familienleben nur sporadisch ausleben. Erst mit dem Eintritt in die Rente konnte sie ihrer künstlerischen Ader den Freiraum geben, den sie sich immer gewünscht hat. In ihren Bildern erforscht sie das Spiel mit den Farben, Formen und Figuren. Ihre ersten Kunstwerke entstanden in Aquarelltechnik, später kam das Malen mit Acrylfarben dazu. Zu ihrem malerischen Spektrum gehört heute auch noch die Ölmalerei und unterschiedliche Mischtechniken.

Elfi Apel, bis 31. Januar 2021, Rathaus

Leingarten, www.leingarten.de