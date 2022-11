Filmschau Baden-Württemberg Visitenkarte der Filmbranche

Die gut 110 neuen Filmproduktionen porträtieren Originale aus dem Stuttgarter Kessel, clevere Köpfe und Extrembergsteiger aus dem Südwesten. Die Filme beschäftigt sich auch mit einer Gesellschaft, die in Bewegung ist, die neue Menschen aufnimmt, die vom Schicksal gezeichnet sind, neue Geschichten mitbringen und die Geschichten des Landes verändern. Die Filmemacher freuen sich nach zwei pandemiebedingte Online-Ausgaben wieder auf den direkten Kontakt mit dem Publikum. Und die Filmbranche ist mit einem vollen Programm vertreten und diskutiert über Status Quo, gegenwärtige Herausforderungen und neue Chancen.

Der heimliche Star der 28. Filmschau Baden-Württemberg Regisseurin ist Anja Gurres. Ihr Name steht für nachhaltige Talentförderung durch die Landesfilmschau. Die Regisseurin des diesjährigen Eröffnungsfilms, die lange in Weinstadt lebte und nun in Hamburg wohnt, machte erstmals 2012 beim Jugendfilmpreis auf sich aufmerksam. Drei Jahre später gewann sie mit ‚Die Ratte‘ den Nachwuchswettbewerb. Jetzt, nach erfolgreich abgeschlossenem Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg, gehört ihr zum Opening der Landesfilmschau die große Leinwand. Neben ihrem Werk werden unter anderem auch die Filme »Rheingold« von Fatih Akin über das Leben von Rapper Xatar oder der Dokumentarfilm »Die Stangenbohnenpartei« zu sehen sein.

Für die großen Regisseur von morgen ist der Wettbewerb um den Baden-Württembergischen Jugendfilmpreis im Filmschauprogramm ein Sprungbrett. Das Filmfestival für den Filmnachwuchs aus dem Südwesten ist eine Fundgrube für Talent- Scouts und ein ganz besonderes Erlebnis für das Publikum. Beim 19. Wettbewerb um die Baden-Württembergischen Jugendfilmpreise (Jufi) kann sich das Publikum auf über 30 Kurzfilme von Jungregisseuren aus dem ganzen Land freuen.

Wer am Ende die Jury und das Publikum überzeugt und für seinen Film begeistert hat, wird bei der Preisverleihung am Sonntag, 11. Dezember, in der Kulturlounge Dürnitz im Alten Schloss in Stuttgart verraten. Insgesamt werden 16 Preise im Gesamtwert von 15.000 Euro vergeben. Ein Preisträger des Festivals steht schon vor Beginn fest: Dieter Krauß, ein leidenschaftlicher Cineast und ein wesentlicher Baumeister der Filmkultur und Filmkunst im Südwesten erhält den Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis. alh

