Galerie Cyprian Brenner: »The Sleep of Reason«

Der Titel der ersten Einzelausstellung Simone Haacks in der Galerie Cyprian Brenner ist eine Anspielung auf Goyas Radierung »The Sleep of Reason produces Monsters«. Das Bild zeigt den Künstler schlafend, umgeben von unheimlichen nächtlichen Wesen. Diese Ausstellung hat einen indirekten Bezug zum Goya-Bild: es geht mehr um den Schlaf an sich, weniger um die Monster: um den Schlaf als Zustand des Kontrollverlusts, als fruchtbarer Ort für Träume und den Zugang zu höheren Wirklichkeiten. Simone Haacks zumeist großformatigen Ölbilder zeigen eine Bildwelt, die eine Art Parallelspur zur „Realität“ bildet. Wir sehen ein zumeist schlafendes Bildpersonal, Landschaften, Dinge und Rückenfiguren überwuchert von Frisuren.

bis 30.10.22, Lange Straße 32, Schwäbisch Hall, www.galerie-cyprian-brenner.de