Göppingen: Vor Ort.

Kunst im öffentlichen Raum wird anders erlebt als im geschützte Umfeld eines Museums. Oft provokant, kann sie Kontroversen auslösen, Diskussions- oder sogar Streitthema in Gemeinden werden. Wirkt sich Kunst auf unsere Geminschaft aus? Wie wird sie Teil des Ortes, der Geschichte der Stadt oder unseres Lebens? Die Kunsthalle Göppingen zeigt in ihrer Ausstellung »Vor Ort« Werke von Iris Andraschek, Katharina Hohmann, Stefan Rohrer, Markus Strieder, Stefan Strumbel, Nasan Tur und Silke Wagner, die bereits Kunstwerke im öffentlichen Raum Göppingens realisiert haben beziehungsweise planen. Am Freitag, 1. September findet außerdem ein Nacht-Spaziergang mit Dr. Gerd Kolter von 22-23 Uhr statt.

bis 3. Oktober, Kunsthalle Göppingen, www.kunsthalle-goeppingen.de