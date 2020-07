Hohenloher Kultursommer: Im nächsten Jahr wieder da

Für das Jahr 2020 mussten die Veranstalter die schwere Entscheidung treffen, den Hohenloher Kultursommer in Gänze abzusagen. Doch zum Schutz des Publikums, der Künstler und der Mitarbeiter sahen sie keine andere Möglichkeit. Es wird jedoch der Großteil aller Konzerte nachgeholt. Bereits im Herbst sind die ersten Veranstaltungen geplant, etwa »Die Geister, die ich rief«, ein Balladenabend mit Heiko Ruprecht und Veronika Ponser am 21. November oder »Klaviersommer – Im Mikrokosmos musikalischer Momente« mit Herbert Schuch am 22. November. Die Konzerte, die verlegt werden, finden im Rahmen des Hohenloher Kultursommers 2021 statt. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Für diejenigen, die ihre Karte zurückgeben wollen, gibt es die Möglichkeit, diese zu spenden, einen Gutschein zu erhalten oder den Betrag erstattet zu bekommen. Alle

Neuigkeiten sowie die aktualisierten Termine und Konzerte finden sich auf der Internetseite des Hohenloher Kultursommers.

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de