»Im Bild – das sind wir« - bis 20. Februar in Bad Wimpfen

Alljährlich lädt der Arbeitskreis »Kulturregion Heilbronner Land« zur Beteiligung an einem interkommunalen Kulturprojekt ein. Der jährlich wechselnde Schwerpunkt im Jahr 2018 lautete »Im Bild – das sind wir«. Wie wird eine Kommune aus der Sicht ihrer Bewohner gesehen? Was bedeutet Identität oder Heimat und wie spiegelt sich das nach außen wider? Da die malerischenbWinkel von Bad Wimpfen dazu einladen, auch zeichnerisch entdeckt zu werden, fand in Kooperation mit der Volkshochschule Unterland passend zum Projekt Anfang September eine Sommerakademie statt. (Hobby-)Künstler wurden dazu eingeladen, »en plein air« zu zeichnen und das, was Ihnen gefällt, zu Papier zu bringen. Die im Kurs entstandenen Werke, eigene Bilder von Nik Golder sowie einige seiner ehemaligen Schüler, sind im historischen Rathaus von Bad Wimpfen zu sehen.

Bis 20.02.19, Rathaus Bad Wimpfen, Marktplatz 1, Bad Wimpfen

www.badwimpfen.de