Inselspitze Heilbronn: Lebens(t)räume

Lebens(t)räume ist eine Ausstellung des Vereins Atoll, der Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Atoll e.V. betreibt in Heilbronn drei Wohngemeinschaften, in denen 16 Menschen Assistenz erhalten. Die Foto-Ausstellung zeigt Portraits der Bewohner und das Projekt wurde gemeinsam mit den Bewohnern erarbeitet. Das Ziel der Ausstellung ist es Barrieren in den Köpfen abzubauen, die Menschen als eigenständige Individuen mit Charakter darzustellen und unabhängig von körperlichen Einschränkungen wahrzunehmen. Es werden Führungen für Gruppen auf Spendenbasis angeboten, die über den Verein gebucht werden können. cw

bis 29. Mai, Inselspitze, Heilbronn, www.verein-atoll.de