Internationaler Museumstag im Alamannenmuseum Ellwangen

Anlässlich des Internationalen Museumstages findet am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, im Alamannenmuseum wieder ein großer Aktionstag statt, und das bei freiem Eintritt. Die Leitlinie in Deutschland lautet "Museen mit Freude entdecken".

Von 11-17 Uhr wird im Alamannenmuseum ein erlebnisreiches Programm für Jung und Alt mit zahlreichen Mitmachaktionen geboten: Derzeit ist im Obergeschoss die Fotoausstellung "Du bist Welterbe" des Vereins Deutsche Limes-Straße zu sehen.

Die Mitglieder der Gruppe Carnyx aus Rottenburg am Neckar beschäftigen sich mit experimenteller Geschichtsdarstellung der keltischen Zeit. Die Keltengruppe, bestehend aus Archäologen, Archäologinnen und archäologisch Interessierten, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Besuchern die keltische Epoche zwischen ca. 800 und 100 v. Chr. näher zu bringen und Vorgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes “begreifbar” machen. Gezeigt werden Ausrüstung und Bewaffnung keltischer Krieger, Tracht und Schmuck der Frauen sowie eine keltische Küche. Vorgeführt werden Spinnen, Brettchenweben, die Herstellung von Fibeln, Kettenhemden und Münzprägen. Kinder und Erwachsene dürfen mit verschiedenen Getreidemühlen Mehl herstellen, mit Repliken kultischer Gegenstände wird erklärt, was wir über die keltische Religion wissen.

Georg Däges aus Ulm wird von 11 bis 17 Uhr auf Leier und Monochord nicht alltägliche Musik zu Gehör bringen. Er ist seit über 20 Jahren mit dem Alamannenmuseum verbunden. Der erste Leierbaukurs fand 2002 statt und seit 2003 gab es immer wieder Konzerte und Veranstaltungen, in denen er mit der Leier und seinem Monochord auftrat. Er wird das Museumsfest musikalisch begleiten und während der gesamten Ausstellungszeit an unterschiedlichen Stellen musizieren. Seine Leiermusik erfüllt die Räume mit einer angenehmen Atmosphäre, die zum Lauschen einlädt, aber nie aufdringlich wird. Keltische, irische und eigene Melodien auf Leiern mit sechs bis acht Saiten sind angenehm zu hören und „kommen einem oft irgendwie bekannt vor“. Nicht wenige Besucher wundern sich, dass man mit so wenig Saiten überhaupt Musik machen kann, aber Musik hängt nicht von der Anzahl der Töne ab, sondern von der Kreativität des Musikers, der sie im Moment des Spielens erschafft. Der musikalische Höhepunkt wird ein ca. 30-minütiges Konzert sein: „in dem walde süeze doene – Eine Annäherung an die mittelalterliche Musik“. Neben mittelhochdeutschen Liedern und einigen Strophen aus dem Nibelungenlied werden keltische und irische Melodien auf der Leier und auf dem Monochord zu hören sein.

Der Alamannendarsteller Jürgen Heinritz aus Pleidelsheim lädt die Besucher um 14 und 16 Uhr zu einem kleinen Rundgang durch das Museum ein und erzählt etwas darüber, wie aufwändig es ist, Kleidung selbst herzustellen. Natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Das Angebot an warmen Speisen, darunter auch vegetarische Gerichte, und dem reichhaltigen Küchenbuffet am Nachmittag laden zum Verweilen im Museumshof ein. Der Eintritt ist am Museumstag frei.

Der Internationale Museumstag wurde 1977 vom Internationalen Museumsrat ICOM ins Leben gerufen und wird seit 1978 gefeiert. Seit 1992 wird der Tag von einem jährlich wechselnden Motto begleitet. In Deutschland wird der Internationale Museumstag stets an einem dem 18. Mai nahe gelegenen Sonntag gefeiert.

Nähere Informationen sind beim Museum unter Tel. 07961/969747 sowie im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de und www.museumstag.de erhältlich.