Werden die Sommer für uns heißer und die Winter wärmer? Was passiert mit den Gletschern? Welche weiteren Auswirkungen hat der Klimawandel auf unsere Umwelt? Wie lässt sich die Klimaveränderung abwenden? Diese Fragen beantwortet die Klima Arena in ihrer interaktiven und multimedialen Ausstellung.

Die gemeinnützige Stiftung »Klimastiftung für Bürger« engagiert sich für ein besseres Verständnis von Klima, Umwelt, Erneuerbaren Energien und dem Schutz der Ressourcen. Insbesondere den nachfolgenden Generationen eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, ist das übergeordnete Ziel der Klimastiftung für Bürger.

Allen Stiftungsaktivitäten gemeinsam ist, Menschen generationsübergreifend zur Nachhaltigkeit zu motivieren und Mut zu machen, etwas zu verändern und zu handeln.

Nach anderthalbjähriger Bauzeit ist die Klima Arena in Sinsheim am Montag (7. Oktober) im Beisein der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und des badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann feierlich eingeweiht worden. »Es ist wichtig, Erfahrung zu sammeln und einen Eindruck über den ökologischen Fußabdruck zu bekommen. Deswegen ist die Arbeit der Klima Arena und der Stiftung von großer Bedeutung«, sagte Angela Merkel in ihrer Eröffnungsrede. »Junge Menschen sind ungeduldig geworden. Ich will sagen mit Recht. Vielleicht können sie ihre Eltern überzeugen, diese Erlebniswelt zu besichtigen«, erklärte die Kanzlerin. Das Mitwirken vieler Menschen sei wichtig, um den Klimawandel einzugrenzen, betonte Angela Merkel.

Seit der Eröffnung am 14. Oktober 2019 bietet die Klima Arena in Sinsheim für Kinder, Jugendliche, Familien und Schulklassen einen echten Klima-Erlebnisort zum Entdecken, zum Erleben und natürlich auch zum Mitmachen.

Mit der Klima Arena, dem Klima-Erlebnisort, und Angeboten im Bereich Bildung eröffnet die Stiftung allen Menschen Perspektiven zu eigenem Handeln. Für diejenigen, denen der Kontext Klimaschutz neu ist, für alle, die ihr Wissen erweitern möchten, für Jung, Alt und ganze Familie.

Die Klimastiftung für Bürger wurde im September 2014 von der Dietmar Hopp Stiftung gGmbH gegründet. Die Aktivitäten der Stiftung haben ihren Schwerpunkt in der Metropolregion Rhein-Neckar und der TechnologieRegion Karlsruhe.

Alfred Ehrhard, der Vorstandsvorsitzende der Klimastiftung für Bürger, unter dessen Regie die Klima Arena mit einer Gesamtinvestition von rund 40 Millionen Euro erbaut wurde, sprach von einem »großen Tag« für Sinsheim und die RheinNeckar-Metropolregion. »Sinsheim wird die Klima-Hauptstadt der Region werden. Mit der Klima Arena wollen wir möglichst viele Menschen, im Alter von fünf bis 99 Jahren, erreichen und ihnen Wissen an die Hand geben, wie sie selbst aktiv werden können, um das Klima und die Umwelt zu schützen«, sagte Ehrhard.

Dietmar Hopp bedankte sich bei allen Mitarbeitern, die daran beteiligt waren, dass die Klima Arena exakt nach den von Experten erstellten Konzepten und zudem im geplanten Zeitraum errichtet wurde. „Ich muss gestehen, ich bin begeistert und auch stolz darauf, wie diese Klima Arena geworden ist“, sagte Hopp. Als er vor etwa fünf Jahren nach einem Appell eines engagierten Bürgers aus der Region entschieden habe, dass ein Haus für die Information zum Klimawandel eine sinnvolle Sache sein könne, habe er sich nicht vorstellen können, dass das Thema einmal so stark wie zurzeit ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte rücken würde.