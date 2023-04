Kloster Schöntal: Afghanistan aus meiner Sicht

Die Ausstellung »Afghanistan aus meiner Sicht« des Künstlers Mohammad Akbar Sharifi wird bis zum 30. Juni 2023 im Kloster Schöntal zu sehen sein. Sie zeigt in eindrucksvollen Aquarellen das Leben in Afghanistan. Das Ausstellungsprojekt wird von der Initiative DemHOKratie der Kulturstiftung Hohenlohe und des Hohenlohekreises initiiert. Mohammad Akbar Sharifi ist im Juli 2022 mit Frau und Tochter nach Deutschland geflohen und die Familie ist derzeit in Neuenstein untergebracht. Seine künstlerischen Erfahrungen beziehen sich auf die Strömungen Realismus, Abstraktion, Surrealismus und Aquarell. Ca. 40 Bilder werden bei der Werkschau von ihm in Schöntal zu betrachten sein. wol

bis 30.06.23, Kloster, Klosterhof 6, Schöntal, www.kloster-schoental.de