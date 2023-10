Ab 27. Oktober 2023 präsentieren Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ihre neueste Ausstellung „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ in Stuttgart in den Königsbau Passagen.

Die KÖRPERWELTEN waren bereits 2003 und 2016 zu Gast in Stuttgart und sorgten für generationenübergreifende Begeisterung bei den Besuchern. Nun kommt die weltweit erfolgreichste Anatomieschau mit einem neuen Thema zurück. In „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ zeigt die Ausstellungsmacherin Dr. Angelina Whalley den menschlichen Körper in vielen Facetten und veranschaulicht seine Verwundbarkeit, aber auch sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, die er im 21. Jahrhundert zu bewältigen hat. „Die Ausstellung soll den Besucher einladen, die dauerhafte Reizüberflutung des modernen Lebens und ihre langfristigen Auswirkungen auf Körper und Geist kritisch zu hinterfragen. Ich möchte den Besucher anregen, sich seiner Verantwortung für seine eigene Gesundheit bewusst zu werden", beschreibt die Kuratorin den Ausstellungsgedanken. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus zeigt sie in der Ausstellung, wie ein gesundes und langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann.

KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Mehr als 54 Millionen Menschen rund um den Globus haben sich bereits auf diese Selbstentdeckungsreise durch den menschlichen Körper begeben.

Die faszinierenden echten menschlichen Exponate, darunter viele Ganzkörperplastinate, ermöglichen umfassende Einblicke in den komplexen Aufbau unseres Innenlebens und erklären leicht verständlich Funktionsweise und Zusammenspiel der Körpersysteme und Organe, aber auch häufige Erkrankungen.

Die in der Ausstellung gezeigten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mittlerweile mehr als 20.000 Spender registriert sind.

× Erweitern Foto: David Trood/ Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Infos kompakt

Adresse: Königsbau Passagen, Königstraße 26, 70173 Stuttgart Öffnungszeiten: Ab 27. Oktober 2023 – Nur für kurze Zeit! Mo–Sa: 10–20 Uhr und So & Feiertage: 10–18 Uhr (letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung) Tickets: An allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.koerperwelten.de, telefonisch unter 01806 570070 (€0,20/Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen, Mo-Sa: 9-18 Uhr) und ab Ausstellungsbeginn an der Tageskasse. Hotline für Gruppenbuchungen und Schulklassen: Tel. 0421 37672000 (Mo–Fr: 9–17 Uhr) oder via E-Mail an gruppen@eventim.de. Nutzen Sie den Vorverkauf, um Wartezeiten zu vermeiden! Achtung: Buchung von Zeitfenstern erforderlich! Mit der Buchung eines Zeitfenster-Tickets ist der Zugang innerhalb des gebuchten Zeitfensters möglich. Die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt. Bei der MORITZ Leseraktion können Flex- & Geschenk-Tickets vergünstigt erworben werden: Sie sind gültig an einem beliebigen Tag im gebuchten Monat, nur in begrenzter Anzahl. Infos rund um die Ausstellung ab VVK-Start unter www.koerperwelten.de