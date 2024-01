Wegen großer Nachfrage verlängert:

KÖRPERWELTEN bleibt bis zum 3. März 2024 in Stuttgart

Seit Ende Oktober 2023 gastiert „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ in den Königsbau Passagen. 45.000 Menschen haben die weltweit erfolgreichste Anatomieschau in Stuttgart bereits besucht. Nun wird die Ausstellung von Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley aufgrund der gro en Nachfrage bis zum 3.März 2024 verlängert.

„KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ zeigt den menschlichen Körper in vielen Facetten und veranschaulicht seine Verwundbarkeit, aber auch sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, die er im 21. Jahrhundert zu bewältigen hat.

Um sich KÖRPERWELTEN nicht entgehen zu lassen, nehmen viele eine lange Anreise auf sich. Und das aus gutem Grund: Die aktuellen Umfrage-Ergebnisse belegen, dass die Erwartungen des Publikums mit einem sensationellen Wert von 95 % erfüllt oder sogar übertroffen werden. Weiterhin zeigt die Auswertung, dass die Ausstellung die Menschen Generationen und Interessen übergreifend anspricht, egal ob Jung oder Alt, Schulklassen oder Kulturinteressierte. Unter den bis dato 45.000 Besucher:innen/ist ein Familienanteil von über 20 % und mehr als 4.500 Jugendliche im Rahmen von Schulausflügen zu verzeichnen. In den Gästebuchkommentaren zeigen sich die Menschen berührt und beeindruckt: „Diese Ausstellung fördert das Bewusstsein für das Hier und Jetzt und ist mehr als nur ein anatomischer Einblick“ oder „Für mich als Rettungssanitäter ist die Ausstellung hoch interessant und persönlich finde ich sie bewegend“ sind nur zwei der zahlreichen Eindrücke.

KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Mehr als 54 Millionen Menschen rund um den Globus haben sich bereits auf diese Selbstentdeckungsreise durch den menschlichen Körper begeben.

Wer die KÖRPERWELTEN in Stuttgart noch besuchen möchte, hat jetzt bis Anfang März die Möglichkeit einen Blick unter die Haut zu wagen, um den eigenen Körper besser zu verstehen und so mehr wertzuschätzen.

Flex- & Geschenk-Tickets gibt’s günstiger bei der MORITZ-Leseraktion!

Infos Adresse: Königsbau Passagen, Königstraße 26, 70173 Stuttgart Öffnungszeiten: Ab 27. Oktober 2023 – Nur für kurze Zeit! Mo–Sa: 10–20 Uhr und So & Feiertage: 10–18 Uhr (letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung) Tickets: erhältlich unter www.koerperwelten.de, bei Moritz.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Eventim unter +49 1806 570070 (€ 0,20 / Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen) sowie an der Tageskasse. Hotline für Gruppenbuchungen und Schulklassen: Tel. +49 421 20315512 (zum Ortstarif, Mo–Fr: 10:00–16:00 Uhr) oder per E-Mail an gruppen@eventim.de. Nutzen Sie den Vorverkauf, um Wartezeiten zu vermeiden! Achtung: Buchung von Zeitfenstern erforderlich! Mit der Buchung eines Zeitfenster-Tickets ist der Zugang innerhalb des gebuchten Zeitfensters möglich. Die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt. Flex- & Geschenk-Tickets: Gültig an einem beliebigen Tag im gebuchten Monat, nur in begrenzter Anzahl. Infos rund um die Ausstellung unter www.koerperwelten.de