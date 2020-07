Kreissparkasse Heilbronn: »Happy Birthday Otmar Alt« (29.7.-10.9.)

Unter dem Titel »Happy Birthday Otmar Alt« zeigt die Kreissparkasse Heilbronn eine Ausstellung des gerade 80 Jahre alt gewordenen Künstlers. Die Schau, die vom 29. Juli bis zum 10. September »Unter der Pyramide« in der Kreissparkasse Heilbronn zu sehen ist, bietet einen breiten Querschnitt von Alts Schaffen, der in dieser Form erstmals im Raum Heilbronn gezeigt wird.

Copyright: Otmar Alt

»Kunst, die man erklären muss, ist langweilig« – so lautet das Credo von Otmar Alt. Dem Maler, Bildhauer, Grafiker und Designer ist es ein Anliegen, Kunst jedermann jederzeit zugänglich und erfahrbar zu machen. Entsprechend ansprechend sind seine meist bunten, expressiven Werke. Eine Auswahl ist nun in Heilbronn zu sehen. Zu Ehren seines 80. Geburtstags zeigt die Kreissparkasse Heilbronn eine Ausstellung mit dem Titel »Happy Birthday Otmar Alt«. »Ich freue mich sehr darüber, dass wir ihm mit dieser Schau ‘Unter der Pyramide‘ in seinem Ehrenjahr ein ganz besonderes Geschenk machen können«, sagt Kreissparkassen-Chef Ralf Peter Beitner. »Der Jubilar beschenkt damit zugleich uns: Mit einem einzigartigen Potpourri seiner Werke, das in dieser Form erstmals im Raum Heilbronn gezeigt wird.«

Der am 17. Juli 1940 in Wernigerode im Harz geborene Otmar Alt zählt zu Deutschlands bedeutendsten Künstlern. Nach dem Studium der Malerei an der Berliner Meisterschule für Kunsthandwerk und dem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin avancierte er in den 1970er Jahren zur künstlerischen Avantgarde. Weltweit präsentierte er bislang in über 250 Einzelausstellungen seine farbgewaltigen, fröhlichen Werke und begeistert damit das Publikum. Otmar Alt ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Steiger Award und dem Kulturpreis der Deutschen Freimaurer.

Copyright: Otmar Alt

Alts oft farbenfrohe Arbeiten wirken vordergründig meist heiter verspielt. Bei näherer Betrachtung sollen sich jedoch tiefgründige und komplexe Geschichten entfalten, die zum Nachdenken anregen. Kennzeichnend für seinen Stil ist, dass seine Werke aus puzzleartig zusammengesetzten Farbfeldern mit präzisen Umrisslinien bestehen. Vergleiche mit Joan Miró, Hans Arp oder Wassily Kandinsky drängen sich unweigerlich auf. Dennoch schafft der Künstler mit seinen Phantasiegestalten, organischen Formen und verschiedenen Materialien eine eigene Bildersprache.

Als einem Hauptvertreter der »Neuen Figuration« stellt Otmar Alt die Figur – egal ob Mensch oder Tier – ins Zentrum seiner Arbeit. Durch die starke Abstraktion und Farbigkeit scheinen Alts Figuren einer eigenwilligen Fabelwelt zu entspringen, die von fantasievoll geformten Menschen, Tieren und Pflanzen bevölkert wird. Der Betrachter muss sich genau mit dem Bild beschäftigen, um alle Elemente, die im Motiv versteckt sind, zu entdecken.

Eigentlich wollte Otmar Alt bei der Eröffnung der Ausstellung in Heilbronn persönlich dabei sein, doch coronabedingt wird nun auf das gesamte, geplante Rahmenprogramm verzichtet. Ein Ausstellungskatalog kann für zehn Euro erworben werden.

Kunstausstellung »Happy Birthday Otmar Alt«

Mi. 29. Juli bis Do. 10. September

Mo. bis Fr. 9 bis 17:30 Uhr, Do. 9. bis 18 Uhr

Kreissparkasse Heilbronn »Unter der Pyramide«

Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn

www.kultursofa.hn