Kreuzgangspiele Feuchtwangen 2024

Feuchtwangen ist bekannt durch die traditionsreichen Festspiele. Sommer für Sommer kommen seit 1949 bis zu 50.000 Menschen in den über 1.000 Jahre alten Kreuzgang im Herzen der Stadt, um sich vor der Kulisse der romanischen Arkaden und der mächtigen Stiftskirche durch die besondere Atmosphäre verzaubern und durch die professionellen Inszenierungen beeindrucken zu lassen. Im Kreuzgang wird schon bald die Bühne aufgebaut, danach folgen Technik und Tribüne. Vom 11. Mai bis zum 11. August finden dann die 76. Festspiele statt.

Auf dem Abend-Spielplan im Kreuzgang stehen Friedrich Dürrenmatts »Der Besuch der alten Dame« – hier sind Maike Bollow und Andreas Wobig als Claire Zachanassian und Alfred Ill zu sehen – sowie der Krimi-Klassiker von Agatha Christie »Mord im Orientexpress« mit Gerd Lukas Storzer als Meisterdetektiv Hercule Poirot. Für Familien und Kinder ab 5 Jahren ist im Kreuzgang »Ronja Räubertochter« nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren zu erleben; Juliane Krug steht in der Titelrolle auf der Bühne. Im Nixel-Garten stehen ebenfalls drei Stücke auf dem Programm: Für die Kleinsten ab 3 ­Jahren zeigen die Kreuzgangspiele »Der Regenbogenfisch«, für junge Menschen eine moderne Adaption des Faust-Klassikers von Johann Wolfgang von Goethe mit dem Titel »#Faust/Zwei Seelen« sowie den Theatermonolog von Yasmina Reza »Anne-­Marie die Schönheit« mit Helmut Mooshammer. In der Reihe Kreuzgangspiele extra stehen der Theaterspaziergang »Reisezauber« und die musikalische Mitternachtsrevue »Thank you for Travelling with …« auf dem Spielplan. Wie in jedem Jahr bestechen die Kreuzgangspiele durch ihre hervorragende und erfahrene Darstellerriege. Gerd Lukas Storzer und Andreas Wobig waren schon mehrfach bei den Kreuzgangspielen engagiert und wurden beide mit dem Theaterpreis der Fränkischen Landeszeitung für herausragende künstlerische Leistungen ausgezeichnet. Juliane Krug war 2023 zum ersten Mal auf der Feuchtwanger Bühne zu sehen. Für Maike ­Bollow, bekannt aus vielen Fernsehproduktionen, ist es ein Festspiel-Debüt. Insgesamt sind 23 Schauspielerinnen und Schauspieler für die Kreuzgangspiele 2024 engagiert, zudem acht Schauspielschülerinnen und -schüler für das »Faust«-Projekt, für das die Proben in Hamburg bereits begonnen haben. Im Kreuzgang beginnt die Probenzeit am 8. April.

Premierentermine

Sa. 11. Mai, 16.15 Uhr: »Ronja Räubertochter«

Do. 6. Juni, 20.30 Uhr: »Der Besuch der alten Dame«

Do. 13. Juni, 20.30 Uhr: »Mord im Orientexpress«

Do. 20. Juni, 10.30 Uhr: »Der Regenbogenfisch«

Fr. 21. Juni, 20 Uhr: »Anne-Marie die Schönheit«

Do. 4. Juli, 11 Uhr: » #Faust/Zwei Seelen«

Mehr Infos unter www.kreuzgangspiele.de