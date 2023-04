Kulturgenuss bei der 3. Remstaler Museumsnacht

»Ein Abend, 80 Kilometer, ∞ Kulturgenuss« – unter diesem Motto findet am Samstag, den 20. Mai, die 3. Remstal Museumsnacht statt. Von 18 bis 24 Uhr öffnen knapp 40 Museen, Galerien und Ausstellungshäuser in 16 Kommunen im Remstal ihre Türen und bieten ein unvergessliches Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre. In der Nacht auf den Internationalen Museumstag haben interessierte Nachtschwärmer die Möglichkeit, Stadtgeschichte, Kunst und Kultur in besonderem Rahmen zu erleben, Menschen zu treffen und das Remstal zu entdecken. Vom Steinzeitmuseum Kleinheppach, das seine BesucherInnen auf eine Reise in die Steinzeit nimmt, über das eindrucksvolle Kloster Lorch bis hin zu familienfreundlichen Sonderausstellungen im Museum Remshalden (»Mehr als nur Stein auf Stein - LEGO®-Schätze«) und in der Forscherfabrik Schorndorf (»Bibberglibber und CO 2 -Raketen - Science-Show zum Mitmachen«) gibt es Kulturgenuss in unendlicher Vielfalt. Gleich elf Ausstellungen gibt es in Waiblingen am 20. Mai zu bewundern und laden zu einer »Kul-Tour« durch die Altstadt ein. Neben der bekannten Galerie Stihl öffnen u.a. auch die Galerien Schäfer und Neuer Kunstverlag, das Haus der Stadtgeschichte, der Hochwachtturm, die Kunstschule Unteres Remstal und das Kulturhaus Schwanen ihre Pforten. Die vielfältigen Ausstellungen werden durch gastronomische Angebote und musikalisches Begleitprogramm ergänzt – an diesem Abend ist für Jung und Alt einiges geboten im Remstal - und die Teilnahme ist kostenlos!

3. Remstal Museumsnacht, Sa. 20. Mai, 18 bis 24 Uhr, knapp 40 Museen im Remstal, Weitere Infos zum Programm in den teilnehmenden Kommunen

finden sich laufend aktualisiert online unter: www.remstal-museumsnacht.de