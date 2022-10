Kunsthandwerkmarkt in Heubach Handwerkskunst zum Staunen

Der Kultur-Mix-Tour e.V. lädt am 8. & 9. Oktober zu seinem traditionellen KunstHandwerkMarkt in Heubach ein. In und vor der Silberwarenfabrik zeigen professionelle Aussteller aus Nah und Fern eine ausgewählte Vielfalt – außergewöhnlich und individuell.

Die Veranstalter vom Verein Kultur-Mix-Tour freuen sich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder mit Unterstützung der Stadt Heubach der beliebte KunstHandwerkMarkt stattfinden kann.

In der Silberwarenfabrik und in den Pagodenzelten davor erwarten 20 hochkarätige Kunsthandwerker die hoffentlich zahlreichen Besucher. Diese können in den zwei Tagen staunen über fein gedrechseltes Holz, duftende Lavendelkreationen, Buchbindekunst vom Feinsten, vegane und textile Taschen und Rucksäcke, phantasievollen Schmuck, lustige Drahtobjekte, schmeichelhafte Damenmode, pflegende Seifen und erstaunliche Posamentenknöpfe. Alle Künstler sind anwesend und freuen sich auf angeregte Gespräche mit den Besuchern.

Diesmal wird es keine Bewirtung durch Kultur-Mix-Tour e.V. geben, doch auf dem angrenzenden Regionalmarkt kann man sich wunderbar mit regionalen Köstlichkeiten versorgen.

Die feierliche Eröffnung findet am Samstag, 8. Oktober, um 12 Uhr vor dem Eingang zur Silberwarenfabrik statt. Dazu konnte Landrat Dr. Bläse gewonnen werden und das Trio Hackberry sorgt für die musikalische Begleitung. Riccardo Terrasi

KunstHandwerkMarkt, Sa 8. & So 9. Oktober, Kulturhaus Silberwarenfabrik, Heubach, Infos unter www.kulturmixtour.de

Sa. 12 bis 19 Uhr und So. 11 bis 17 Uhr