»La Grieta – Der Riss«

× Erweitern Foto: Avant-Verlag La Grieta

Im Auftrag des spanischen Magazins El País Semanal recherchierten der Fotograf Carlos Spottorno und der Journalist Guillermo Abril an den Außengrenzen der EU. Zwischen 2013 und 2016 entstanden zahlreiche Reportagen und Filmbeiträge: Von Melilla, der spanischen Enklave in Marokko, schwer bewacht und durch einen nahezu unüberwindbaren Zaun geschützt, bis in den Norden Finnlands und die Wälder Weißrusslands, wo NATO-Truppen für einen möglichen Grenzkonflikt mit Russland trainieren. Die Bilder zeigen Flüchtende, Grenzsoldaten oder Kommunalpolitiker und halten die Erlebnisse eindrücklich fest. Für ihre Reportagen wurden Spottorno und Abril ausgezeichnet. Kuratiert von Anna Kemper und konzipiert vom Literaturhaus Stuttgart und der Agentur »Gold & Wirtschaftswunder«, entstand parallel eine Wanderausstellung, die nun im Kulturzentrum Rottenburg am Neckar gezeigt wird.

Bis 10. Februar, Kulturverein Zehntscheuer, Bahnhofstraße 16, 72108 Rottenburg am Neckar

www.kultur-rottenburg.de