„Lange Kunstnacht“ im Kulturpark Dettinger in Plochingen

Lange Kunstnacht Plochingen

Auch in diesem Jahr laden die Künstlerinnen und Künstler im Kulturpark Dettinger zum Atelierbesuch ein. Umrahmt wird die „Lange Kunstnacht“ von einem abwechslungsreichen Programm mit Kunst, Musik und Unterhaltung.

Bereits zum dritten Mal wird in Plochingen die „Lange Kunstnacht“ im Kulturpark Dettinger gefeiert. In der ehemaligen Mühlsteinfabrik entstanden nach dem Erwerb durch die Stadt Plochingen verschiedene Kultur- und Veranstaltungsstätten. Im zentralen Produktionsgebäude wurde gemeinsam mit dem Landkreis Esslingen die „Ateliergemeinschaft Kulturpark Dettinger“ eingerichtet. Zehn bildende Künstler unterschiedlicher Sparten, darunter vier Stipendiaten des Landkreises, gehen hier derzeit in ihren Ateliers ihrer schöpferischen Tätigkeit nach. Anlässlich der „Langen Kunstnacht“ haben Kunstinteressierte nun wieder die Gelegenheit, einen Blick in die Ateliers zu werfen und Kunst dort zu erleben, wo sie entsteht. Die Künstlerinnen und Künstler geben gerne einen Einblick in ihre Arbeit und freuen sich auf das Gespräch mit den Besuchern.

Bevor es los geht, bietet die PlochingenInfo zur Einstimmung bereits um 17 Uhr eine besondere Führung durch den Kulturpark an. Interessierte erfahren Wissenswertes über die Geschichte der traditionsreichen Mühlsteinfabrik Dettinger und über das Firmengelände mit seinen historischen Gebäuden.

Anmeldung über die PlochingenInfo: Marktstraße 36, 73207 Plochingen, Tel. 07153 / 7005-250, Mail tourismus@plochingen.de.

Um 18 Uhr eröffnen Landrat Heinz Eininger und Bürgermeister Frank Buß in der Alten Steingießerei die Ausstellung „Widmungen*“, die Abschlussausstellung des Stipendiaten des Landkreises Esslingen Valentin Leuschel. Die Einführung hält Nicolai B. Forstbauer. Ab etwa 18.30 sind dann die Künstlerateliers im Ateliergebäude geöffnet. Im „Pferdestall“, der Kunstwerkstatt des Vereins Initiative Mahlwerk, ist ab 18.30 Uhr eine Ausstellung mit Bildern aus der Kunstwerkstatt ausgestellt. Wolfgang Thiel zeigt ab 19 Uhr in seinem Schaulager Kurzfilme, die u.a. im Kulturpark entstanden sind. Für rockige Musik sorgt von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr die Plochinger Band „Us and Them“ mit eigenen Rocksongs sowie die Bigband „Plotown“, die von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr mit Swing und Latin entspannt durch den Abend begleitet. Für den Gaumen werden ab 18 Uhr leckere Kleinigkeiten und Getränke angeboten.

Eine Veranstaltung der Stadt Plochingen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Esslingen. Wetterbedingte Änderungen sind möglich!

Fußläufige Parkplätze gibt es bei der Stadthalle Plochingen (P7/1 und P 7/2), auf dem Burgplatz (P5) oder in der Tiefgarage beim Schulzentrum (P6). Es empfiehlt sich die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, der Bahnhof ist nur 5 Gehminuten vom Kulturpark entfernt. Auf dem Gelände selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung!

Veranstaltungsort: Kulturpark Dettinger, Esslinger Straße 52-60, 73207 Plochingen.