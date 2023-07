Schlösschen Wertheim: Leben in Farbklängen, Schwarz und Weiß

Jutta Habedanck und Kurt Nietzer haben sich an der Städelschule, die zu den herausragenden Kunstschulen der Welt zählt, in den 1960er Jahren kennen und lieben gelernt. Heute lebt und arbeitet das Paar in eigenen Ateliers innerhalb ihres verwunschenen Gartens in Kreuzwertheim – was lag näher, als diese versierten Künstler zu einer Ausstellung im Schlösschen im Hofgarten zu gewinnen! Jutta Habedanck, ehemals Lehrerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim, besticht durch ihre filigranen Linolschnitte - eine grafische Technik im Hochdruckverfahren. Kurt Nietzer, ehemaliger Dozent für freie Malerei und Grafik an der Werkkunstschule Konstanz, erschafft Ölgemälde, die durch ihre leuchtende Farbgebung in den Bann ziehen. Beide Künstler verbindet in ihren Werken die Sicht des Menschen auf seine direkte menschliche Umgebung und die moderne Beziehung des Menschen zur Natur.

bis 25.02.24., Schlösschen im Hofgarten, Würzburger Str. 30, Wertheim, schloesschen-wertheim.de